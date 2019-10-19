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Süper Lig

Mustafa Kaplan: Oyuncularım bir yerde patlama yapacaktı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, mücadeleyi değerlendirdi.

19 Ekim 2019 18:17

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, beklemedikleri skorla farklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, “6-0'lık net bir skorla 3 puanı aldık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, iyi oyunlarına rağmen haftalardır kazanamadıklarını belirterek, bugün iyi oyunla galip geldiklerini söyledi.

Hiç beklemedikleri bir skorla galip geldiklerinin altını çizen Kaplan, “Bir türlü kazanamıyorduk, oyuncularım bir yerde patlama yapacaktı. Çünkü iyi bir takımız ve iyi oyunculardan kuruluyuz. Farklı skorla kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimize karşı kapanıp, hızlı ataklarla gol arayacaktık. İyi bir oyun oldu. Kazanan biz olduk. Galibiyetimiz camiaya armağanımız olsun. Üretkenliğimizi üçüncü bölgede iyiydi. 6-0'lık net bir skorla 3 puanı aldık” diye konuştu.

Son güncelleme 18:29 | 19 Ekim 2019
Gençlerbirliği mustafa kaplan süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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