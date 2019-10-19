Meksika’da bir garip olay! Rakip boykot yaparken boş kaleye gol attılar…

Meksika Ligi ekiplerinden Veracruz’da yaklaşık 7 aydır parasını alamayan futbolcular, Tigres maçında kazan kaldırdı.

Veracruz’lu futbolcular karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte saha içinde hareketsiz kaldı. İlk 60 saniyede bu protestoya uyan rakip takım Tigres’in oyuncuları, kaleci Sebastian Jurado’nun topa vurmasıyla oyuna devam ettiler.

Diğer oyuncular hareketsiz kalmaya devam etse de Tigres’te önce Eduardo Vargas ardından Andre-Pierre Gignac topu ağlara yollayarak dakikalar 4’ü gösterirken skoru 2-0 yapmış oldu.

Meksika Ligi’nde 7 aydır paralarını alamayan Veracruz takımının futbolcuları, Tigres maçının ilk dakikalarında hareketsiz kalarak protestoda bulundu. Tigresli futbolcular da fırsattan istifade edip golleri sıraladı. “Biz 1 dakika sürecek diye biliyorduk”pic.twitter.com/nIWtigFwLd — SKOR (@SozcuSkor) October 19, 2019

İkinci golden sonra oyuna Veracruz’lu oyuncular maça kaldıkları yerden devam etseler de 8. dakikada yine Vargas sahneye çıktı ve durumu 3-0’a getiren isim oldu.

Ev sahibi Veracruz’un maçtaki tek golü eski milli futbolcu Colin Kazım Richards’tan gelirken mücadele 3-1 Tigres’in galibiyetiyle sonuçlandı.

2015’ten beri Meksika’da forma giyen Gignac ise bu maçta ligdeki 100. golünü atmayı başarmış oldu.

“GOL ATMAK HAKLARI”

Veracruz Kulübü’nün sahibi Fidel Kuri, maçtan sonra yaptığı açıklamada taraftarlar adına utandığını söylerken Tigres futbolcularının protesto sırasında gol atmaya hakları olduğunu belirtti.

Veracruz futbolcusu Angel Reyna ise, Tigresli futbolcuların maçın ilk 3 dakikasında protesto olacağını bildiklerini ve buna rağmen oynamaya devam ettiklerini iddia etti.

Meksikalı Futbolcular Birliği, Veracruz oyuncularının altı aydır ödenmeyen ücretler nedeniyle maçı boykot edeceğini doğrulamıştı.

Tigres’in kaptanı Guido Pizarro ise, sadece 1 dakikalık protesto olacağını bildiklerini, boykot süresinin daha uzun olacağından haberleri olmadığını söyleyerek takımı savundu.

COLIN KAZIM RICHARDS: “PARAM YOK”

Türkiye’de bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giyen, şimdilerde Veracruz için top koşturan eski milli futbolcu Colin Kazım Richards maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Aylardır maaş alamadıklarını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, “Çok kötü durumdayız. Yaklaşık 7 aydır maaş alamıyoruz. Sözleşmelerimiz var ama paramız yok” ifadelerini kullandı.

Ligde 40 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Veracruz, son zaferini Ağustos 2018’de aldı. Aradan geçen zamanda sadece 12 gol atabildiler.