CANLI | Medipol Başakşehir-Göztepe

BAŞAKŞEHİR 1-0 GÖZTEPE

11′ Gulbrandsen

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45′ Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

38′ Göztepe takımından Cameron Jerome çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

29′ ISKALADI! Berkan Emir sol taraftan ortasını yaptı ancak ceza sahasındaki Napoleoni topu ıskaladı.

23′ İki takım da bu dakikaya kadar rakibine net bir üstünlük kuramadı fakat daha çok gol pozisyonuna giren taraf ev sahibi Başakşehir’di.

18′ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! İrfan Can’ın ortasında arka direkteki Skrtel kafayı vurdu fakat kaleci Beto topu çelmeyi başardı. Seken topu Gulbrandsen penaltı noktasının biraz gerisinden ağlara göndermek istedi ancak şutu yandan dışarı gitti.

11′ GOL! VAR odasından gelen kararla birlikte hakem santra noktasını gösterdi. Başakşehir, Norveçli oyuncusu Gulbrandsen’in golüyle 1-0 öne geçti.

10′ GOL İPTAL! Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Epureanu savunma arkasına sarkan Gulbrandsen’e harika bir pas attı. Sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Gulbrandsen düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon için VAR odasından gelecek nihai karar bekleniyor.

7′ Göztepe takımından Serdar Gürler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

1′ Başakşehir ilk düdükle birlikte çok adamla rakip sahaya geldi. Gökhan İnler’in sert şutunu çelen tecrübeli file bekçisi takip eden pozisyonda da İrfan Can’ın etkili şutunu kurtarmayı başardı.

1′ Karşılaşma başladı

Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğur yönetiyor.

Okan Buruk’un öğrencileri son 5 maçta yenilgi görmezken 11 puan topladı. Tamer Tuna’nın öğrencileri ise deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken 2 puan topladı.

Mücadele öncesinde Başakşehir 11 puanla 7. sırada, Göztepe ise 9 puanla 11. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napolenoi, Serdar, Mossoro, Jerome