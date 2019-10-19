Jadon Sancho kadro dışı kaldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da 19 yaşındaki Jadon Sancho, Mönchengladbach maçı öncesinde teknik direktör Lucien Favre tarafından kadro dışı bırakıldı.

İngiltere Milli Takımı’nın EURO 2020 Elemeleri’ndeki Çekya ve Bulgaristan maçlarında görev alan Sancho’nun, Alman gazetesi Kicker’e göre; kulübüne haber vermediği ve geç kalmasının nedenini belirtmediği iddia edildi.

Bu sezon Dortmund’da 3 gol atıp 6 asist yapan İngiliz futbolcu, 2017-2018 sezonunda da birkaç kez antrenmanlara geç kalınca U23 takımına gönderilmişti.

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında lider Mönchengladbach’ı sahasında konuk edecek.