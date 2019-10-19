Hüseyin Yücel: ‘Türkiye’nin en zengini gelse de inanmayın’

Mevcut yönetimin genç üyelerinden olan ve Serdal Adalı'nın listesinden seçime giren Hüseyin Yücel, planlarını SÖZCÜ'ye anlattı, ekonomik kurtuluşun reçetesini yazdı:
“Türkiye'nin en zengini gelse ‘Beşiktaş'ın borcunu sıfırlayacağım’ dese inanmayın. Bunu Serdal Başkan'a da söyledim. Borç öyle bir noktaya gelmiş ki bu yapısal reformlar yapılmadan bunun aşağıya indirilmesi mümkün değil”
“Önce altyapı yatırımı, sonra oyuncu satışı… Sponsorlukları mecburen arttıracaksın. Amatör şubelerin zararlarını azaltacaksın. Faiz yükünden kurtulmak için bankalarla yeniden masaya oturup anlaşacaksın.”
“Bizim taraftarımıza mali konudaki en büyük taahhüdümüz şeffaflık. Eğer tüzük buna izin verirse geliri de gideri de her sene Vodafone Park'ın duvarına asarım. Herkes gelir orada görür.”
ÖNE ÇIKAN PROJELER
- Ümraniye'nin tapusunu alacağız. Sıkıntı para değil bürokrasi.
- Basketbolda Bahçeşehir Üniversitesi'yle birleşeceğiz.
- ÜNİ BJK'lilere ‘Kombineni al yarısı benden' diyeceğim.
- 5 yıl boyunca okullarda 1903 forma projesini yapacağım.
- Jimnastik kültürü, Beşiktaş ile yeniden canlanacak
“TALISCA GEÇİCİ…”
“Vodafone Arena'dan sonra artık basketin de aynı kalitede bir projesi olması için varımı, yoğumu adayacağım. Çünkü Taliscalar, Mario Gomezler geçici, buraya çivi çakmak önemli. Akatlar Spor Komleksi, Volkswagen Uniq Arena gibi ‘entertainment arena’ olacak”