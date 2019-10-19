Hüseyin Yücel: ‘Türkiye’nin en zengini gelse de inanmayın’

Mevcut yönetimin genç üyelerinden olan ve Serdal Adalı'nın listesinden seçime giren Hüseyin Yücel, planlarını SÖZCÜ'ye anlattı, ekonomik kurtuluşun reçetesini yazdı:

“Türkiye'nin en zengini gelse ‘Beşiktaş'ın borcunu sıfırlayacağım’ dese inanmayın. Bunu Serdal Başkan'a da söyledim. Borç öyle bir noktaya gelmiş ki bu yapısal reformlar yapılmadan bunun aşağıya indirilmesi mümkün değil”

“Önce altyapı yatırımı, sonra oyuncu satışı… Sponsorlukları mecburen arttıracaksın. Amatör şubelerin zararlarını azaltacaksın. Faiz yükünden kurtulmak için bankalarla yeniden masaya oturup anlaşacaksın.”

“Bizim taraftarımıza mali konudaki en büyük taahhüdümüz şeffaflık. Eğer tüzük buna izin verirse geliri de gideri de her sene Vodafone Park'ın duvarına asarım. Herkes gelir orada görür.”

Beşiktaş`ta 3 adaylı başkanlık seçimi! İşte listeler... Beşiktaş`ta hafta sonu yapılacak seçim öncesinde adayların listeleri belli oldu. Hürser Tekinoktay, A.Nur Çebi ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti. Tekinoktay, divan başkanı Tevfik Yamantürk'e tepki göstererek avukatını yolladı İlgili Haberi Oku

ÖNE ÇIKAN PROJELER

Ümraniye'nin tapusunu alacağız. Sıkıntı para değil bürokrasi.

Basketbolda Bahçeşehir Üniversitesi'yle birleşeceğiz.

ÜNİ BJK'lilere ‘Kombineni al yarısı benden' diyeceğim.

5 yıl boyunca okullarda 1903 forma projesini yapacağım.

Jimnastik kültürü, Beşiktaş ile yeniden canlanacak

“TALISCA GEÇİCİ…”

“Vodafone Arena'dan sonra artık basketin de aynı kalitede bir projesi olması için varımı, yoğumu adayacağım. Çünkü Taliscalar, Mario Gomezler geçici, buraya çivi çakmak önemli. Akatlar Spor Komleksi, Volkswagen Uniq Arena gibi ‘entertainment arena’ olacak”

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi: `Bu bir kırılma noktası! Bir daha olmayabilir` Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulüpteki seçim öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın`a konuşan Çebi, Bu bir kırılma noktası. Ya bugün ya bir daha bu olmayabilir ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku