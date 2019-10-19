Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi’yi yalanladı!

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın aldığı genel kurul kararının ardından yeni başkan yarın belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı’nın arasında geçecek olan başkanlık yarışı öncesinde adaylar birbirine ziyarette bulundu.

Çebi, Adalı’yı seçim ofisinde ziyaret ederken ikili ve kurmayları sohbet edip dostluk görüntüleri verdi. Ardından da Adalı, Çebi’ye iadei ziyarette bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı’yı ziyaretinden sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Seçime bir gün kala, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Sayın Hürser Tekinoktay’ı da ofisinde ziyaret etmek istedik. Ancak talebimize olumlu yanıt alamadık. Kendisine seçim sürecinde başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

Seçime bir gün kala, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Sayın Serdal Adalı’yı seçim ofisinde ziyaret ettik. pic.twitter.com/vDooBakFzt — Ahmet Nur ÇEBİ (@AhmetNCebi) October 19, 2019

Bu açıklamaya Hürser Tekinoktay’dan yine aynı şekilde Twitter üzerinden cevap geldi. Tekinoktay, “Yalan… Bana böyle bir talep gelmedi, ofisimde değilim. Seçim ofisim de yoktur, bugün evimde dinleniyorum” diyerek Ahmet Nur Çebi tarafından herhangi bir davet almadığını belirtti.