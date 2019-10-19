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Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi’yi yalanladı!
Süper Lig

Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi’yi yalanladı!

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ile Ahmet Nur Çebi birbirlerini ofislerinde ziyaret ederken, bir diğer aday Hürser Tekinoktay'dan Çebi'nin sözlerine yanıt geldi.

19 Ekim 2019 15:51

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın aldığı genel kurul kararının ardından yeni başkan yarın belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı’nın arasında geçecek olan başkanlık yarışı öncesinde adaylar birbirine ziyarette bulundu.

Çebi, Adalı’yı seçim ofisinde ziyaret ederken ikili ve kurmayları sohbet edip dostluk görüntüleri verdi. Ardından da Adalı, Çebi’ye iadei ziyarette bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı’yı ziyaretinden sonra Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Seçime bir gün kala, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Sayın Hürser Tekinoktay’ı da ofisinde ziyaret etmek istedik. Ancak talebimize olumlu yanıt alamadık. Kendisine seçim sürecinde başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaya Hürser Tekinoktay’dan yine aynı şekilde Twitter üzerinden cevap geldi. Tekinoktay, “Yalan… Bana böyle bir talep gelmedi, ofisimde değilim. Seçim ofisim de yoktur, bugün evimde dinleniyorum” diyerek Ahmet Nur Çebi tarafından herhangi bir davet almadığını belirtti.

Son güncelleme 15:51 | 19 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş Hürser Tekinoktay serdal adalı süper lig
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