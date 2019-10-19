Heyecan yaşatmayı seviyorlar

FATİH Terim, ayıpladığı oyuncularına, “Maçı da puanları da almak lazım” demişti ya… O Galatasaraylı futbolcular, Sivas karşılaşmanın ikinci yarısında, belki de sezon başından bu yana ilk kez birbirleri için oynadı. Ama kronikleşen sıkıntıları da aşamadı. Konsantrasyonunu 90 dakikaya yayamıyor, kanatlar düzgün işlemiyor. Ceza sahası içinde final paslarını bir türlü veremiyor. Kaleyi gören topa vuruyor. İyi ki Muslera var. Andone'nin fırsatçılığı, Nzonzi'nin tecrübesi, Ömer'in çabası ve Babel'in iş bitiriciliğini es geçmeyelim. Maçın son anlarında 10 kişilik Sivas, konsantrasyonu bozulan Galatasaray'dan neredeyse puan alacaktı. Sarı-kırmızılı oyuncular taraftarına heyecan yaşatmayı seviyor.

ANDONE'NİN harika golüne kadar özgüveni olmayan bir takım vardı. Üstüne bir de penaltı golü, o özlenen, ısıran, saldıran takımı izledik, kısa bir süre… Kronikleşen sıkıntılar var demiştim ya… Konsantrasyonu üst seviyede tutamıyor Galatasaray. Golü atıyor, uykuya dalıyor. Teknik kapasitesi yüksek birçok oyuncusu olmasına rağmen 10 kişilik rakibine üstünlük sağlamakta zorlanıyor.

ALİ Palabıyık, iyi başladığı maçta konsantrasyonunu kaybetti. Cofie'nin kırmızısı ağır bir karar gibi gözükse de kasti bir hareket olmamakla beraber ikinci sarı göstermesi doğruydu. Emre Mor'a bir sarı eksik gösterdi desek yanlış olmayacak. Takdir haklarında kafa karışıklığı yaşadı.

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