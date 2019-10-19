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Hatayspor, 84’te 3 puanı kaptı!
TFF 1.Lig

Hatayspor, 84’te 3 puanı kaptı!

Hatayspor sahasında Adana Demirspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3 puanı Selim Ilgaz ve Hamza Gür'ün golleriyle aldı: 2-1.

19 Ekim 2019 16:45

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 17 puanla liderliğe yükselirken, konuk takım 10 puanda kaldı.

GOLLER NASIL OLDU?

2. dakikada Volkan Şen'in ceza alanı içerisine yerden pasında topla buluşan Sinan Kurt'un şutu ağlarla buluştu. 0-1

60. dakikada Mesut Çaytemel'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu bir anda önünde bulan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

84. dakikada Aabid’in kulladığı serbest atışta kaleciden seken topu alan Mirkan’ın pasında Hamza Gür’ün meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul

Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

Son güncelleme 16:45 | 19 Ekim 2019
adana demirspor hatayspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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