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Haftanın MVP’si Fenerbahçe Beko’dan De Colo
Euroleague

Haftanın MVP’si Fenerbahçe Beko’dan De Colo

Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, Euroleague'de üçüncü haftanın en değerli oyuncusu oldu

19 Ekim 2019 14:47

Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, Euroleague’de üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko’nun sahasında İspanya temsilcisi Baskonia’yı 87-80 yendiği maçta 44 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Fenerbahçe Beko’nun Fransız yıldızı De Colo, mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı ve Euroleague’de kendi sayı rekorunu kırdı.

Litvanya’nın Zalgiris takımında forma giyen ABD’li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla Olympiakos’tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.

17 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague Euroleague`in 3. haftasında Fenerbahçe Beko konuğu Baskonia`yı 87-80 yendi. Fenerbahçe Beko bu sezon ilk galibiyetini alırken Nando De Colo, 39 sayıyla maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:47 | 19 Ekim 2019
Fenerbahçe Beko Nando de Colo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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