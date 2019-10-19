Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bir sezon sonra Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u farklı mağlup etti.

Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor’u 6-0 yenerken, 3 gol atan Portekizli futbolcu Daniel Candeias, maçın yıldızı oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin diğer golleri Giovanni Sio (2) ve Bogdan Stancu’dan gelirken, Antalyaspor’da Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kart gördü.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği | Candeias`tan inanılmaz performans Ligin galibiyetsiz iki takımdan biri olan Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında şov yaptı! 53. saniyede golü bulan Başkent ekibi ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Gençlerbirliği`nde Candeias 5 golün tamamına katkı yaptı. Portekizli futbolcu 74. dakikada yerini Sefa Yılmaz`a bıraktı. Stancu, ikinci yarıda Başkent ekibinin 6. golünü atarak maçın skorunu 6-0 olarak belirledi. İlgili Haberi Oku

Antalyaspor’u farklı geçen Gençlerbirliği, böylece bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Gençlerbirliği, ilk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Antalyaspor galibiyetiyle morallenen başkent temsilcisi, puanını 6’ya yükseltti.

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 9. haftasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek.

İLK 3 MAÇINI KAYBETMİŞTİ

Gençlerbirliği, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.

Mustafa Kaplan yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Çaykur Rizespor’a 1-0, Gazişehir Gaziantep’e 4-1, Medipol Başakşehir’e de 2-1 mağlup olmuştu.

Daha sonra Trabzonspor (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) ile berabere kalan Gençlerbirliği, 7 yıl sonra oynanan başkent derbisinde ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilmişti.

Gençlerbirliği, 7. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak, milli araya 3 puanla 17. sırada girmişti.