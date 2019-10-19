Fenerbahçe son çalışmasını yaptı! Dirar ve Kruse yok…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Denizlispor maçı öncesi Ersun Yanal`ın Emre ve Kruse derdi! Süper Lig`in 8. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de teknik direktör Ersun Yanal aklındaki kadroyu oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adamın düşündüren konu ise Emre Belözoğlu ve Max Kruse`un durumlarının belirsizliği... İlgili Haberi Oku

Üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak.