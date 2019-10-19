SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Damat beraatine MHP tepkisi!
Fenerbahçe son çalışmasını yaptı! Dirar ve Kruse yok…
Süper Lig

Fenerbahçe son çalışmasını yaptı! Dirar ve Kruse yok…

Deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken Dirar ile Kruse çalışmaya katılmadı.

19 Ekim 2019 13:55

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

19 Ekim 2019 Denizlispor maçı öncesi Ersun Yanal`ın Emre ve Kruse derdi! Süper Lig`in 8. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe`de teknik direktör Ersun Yanal aklındaki kadroyu oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adamın düşündüren konu ise Emre Belözoğlu ve Max Kruse`un durumlarının belirsizliği... İlgili Haberi Oku

Üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 13:55 | 19 Ekim 2019
Fenerbahçe Max Kruse Nabil Dirar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 15:00
-
Gençlerbirligi
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR