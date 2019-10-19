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Fenerbahçe kafilesi Denizli’de
Süper Lig

Fenerbahçe kafilesi Denizli’de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse kafilede yer almadı

19 Ekim 2019 18:22

İstanbul’dan özel uçakla Çardak Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse’nin kafilede yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 18:22 | 19 Ekim 2019
denizli Fenerbahçe kafile süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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