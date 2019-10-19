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Fenerbahçe, Adana Basketbol’u farklı geçti!
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Fenerbahçe, Adana Basketbol’u farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Adana Basketbol'u 85-56 yendi.

19 Ekim 2019 17:52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Adana Basketbol’u 85-56 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile ligdeki ikinci maçını da kazanırken, ev sahibi Adana Basketbol ise ilk yenilgisini aldı.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Fatih Güler, Alper Elçikoca, Batuhan Söylemezoğlu

Adana Basketbol: Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Sera Özelçi, Ivashchanka 12, Adams 9, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 5, Prince 6, Dikaioulaku 12

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Ayşe Cora 5, Olcay Çakır Turgut 5, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 10, Tuğçe Canıtez 3, Iagupova 17, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz, Stokes 16, Lebrato 2

1. Periyot: 14-23

Devre: 28-48

3. Periyot: 40-64

Son güncelleme 17:52 | 19 Ekim 2019
Adana Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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