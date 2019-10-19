Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda 10. gün heyecanı

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası 10. gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenis severler tarafından büyük beğeni topluyor.

20 Ekim’deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada toplam 552 tenisçi korta çıkacak.

Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

GÜNÜ SONUÇLARI

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda 70+ Tek Erkekler kategorisinde final maçını kazanıp şampiyon olan Nedim Akkohen maç sonrası duygularını böyle anlattı:

“Tenis partnerim olan değerli ağabeyim Ertuğrul Akbay’ın adına yapılmış olması benim oynamak için birinci tercihim oldu. Aynı anda ITF turnuvasını oynarken burada final oynamak adına oradaki maçımdan çekildim”

GÜNÜ KARŞILAŞMALARI

11:30 | İhsan Gali – Ziya Can Özler (55+ Tek Erkekler)

12:15 | Can Hekimoğlu – Gürcan Şenyavaş (35+ Tek Erkekler)

12:15 | Ferit Burak Aydar – Hüseyin Şahin (35+ Tek Erkekler)

12:15 | Fuat Sabri Birgen – Özcan Artıklı (60+ Tek Erkekler)

13:30 | Nurdan Altuna Oyman / Ayşe Bareli – Buket Özfırat / Esra Gündei Sutekin (45+ Kadın Çiftler)

13:30 | Serpil Yıldırım – Güliz Göktekin (55+ Tek Kadınlar)

13:30 | Canan Yalazı – Müge Güzelbey (45+ Tek Kadınlar)

13:30 | Cemil Dere – İsmet Özbakır (50+ Tek Kadınlar)

13:30 | Oya Özer / Jeff Besken – Ercan Zorlu / Işıl Çayırlı (35+ Karışık Çiftler)

15:00 | Hayım Semoil / Nur Sorucu – Hayriye Belgin Yıkılmaz / Nesim Niso Bardabit (45+ Karışık Çiftler)

15:00 | Aslı İrem Kocabay – Birben Büyükünaldı (18+ Tek Kadınlar)

15:00 | Mevlüt Onur Tavukçuoğlu – Barış Şahin (25+ Tek Erkekler)

15:00 | Yankı Alper / Denis Memic – Barkın Gültekin / Kayra Uçar (35+ Erkek Çiftler)

15:00 | Cevdet Umut Kadıoğlu – Kayra Uçar (40+ Tek Erkekler)

16:15 | Nur Sorucu / Handan Gülmez – Aydan Bozaydın / Eser Aydıslu (45+ Kadın Çiftler)

16:15 | Orhan Batur – Mehmet Selçuk Ergin (55+ Tek Erkekler)

16:15 | Mehmet Saltık / Faika Didem Tayfur – Taç Baykara Demirdağ / İsmet Sina Akosman (45+ Karışık Çiftler)

16:15 | Mehmet Adem Soran – Aydın Kuntay (45+ Tek Erkekler)

17:30 | Emre Aydın / Aylin Engör – Aslı İrem Kocabay / Adem Özmeral (18+ Karışık Çiftler)

17:30 | Senem Erdoğdu – Ceyhun Çokyaşar (40+ Tek Kadınlar)

18:00 | Bahadır Gezici – İsmet Sina Akosman (50+ Tek Kadınlar)

17:30 | Fuat Sabri Birgen / Osman Avcu – Korkut Demirağ / Aydın Kuntay (45+ Erkek Çiftler)

17:30 | Daniela Cocos – Işıl Ercan (35+ Tek Kadınlar)

19:00 | Nevzat Kaya / Mehmet Saltık – Enis Güller / Ramazan Hakan Yılmaz (45+ Erkek Çiftler)

18:45 | Nasip Yıldız Yiğit / Osman Kayahan Göltepe – Osman Avcu / Zuhal Aydınlıoğlu (35+ Karışık Çiftler)

18:45 | Yalçın Kaya / Emre Aydın – Batuhan Ketene / Can Korkmaz (18+ Erkek Çiftler)

18:45 | Ebru Kafadar / Eda Sevaioğlu Tan – Gökçe Nur Temel / Demet Uzun ( 35+ Kadın Çiftler)

20:00 | Berfu Yıldız / Maksut Erkam Abdik – Bilgin Tekin / Batıkan Çolpan (18+ Erkek Çiftler)

20:00 | Orçun Tümer – İbrahim Halil Candaş (40+ Tek Erkekler)

20:00 | Nazım Berk Kalyoncu – Azad Gülle (25+ Tek Erkekler)

19:30 | Fidan Kırbaç Özbakır / Mehmet Ekşi – Zahide Henzel Olgun / Semi Natan (55+ Karışık Çiftler)

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

FACEBOOK: facebook.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/

İNSTAGRAM: instagram.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/