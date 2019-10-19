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Ersun Yanal kararını verdi! Max Kruse ve Ferdi Kadıoğlu…
Süper Lig

Ersun Yanal kararını verdi! Max Kruse ve Ferdi Kadıoğlu…

Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatların ve takımın son durumu şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sakatlığı süren Emre Belözoğlu'nu etse de riske etmeyeceği, Max Kruse ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise ise İstanbul'da kalacağı öğrenildi. Öte yandan uzun süredir takımdan uzak kalan Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'ın Denizli'de sahada olması bekleniyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 19 Ekim 2019 14:08

Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kadronun son hali şekillenmeye başladı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Milli maçta kaburgasında çatlak oluşan ancak takımla çalışmalara katılan Emre Belözoğlu’nun Denizli’ye götürüleceği ancak riske edilmeyeceği öğrenildi.

Kasığındaki ağrı nedeniyle bir süredir çalışmalarda yer almayan Max Kruse’un İstanbul’da kalıp tedavi edileceği belirtilirken Ferdi Kadıoğlu da kafileye dahil edilmedi.

Sarı lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz de Denizli’de görev alacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, stoperde Serdar Aziz’i takıma yerleştirmeyi planlarken orta saha kurgusunu ise Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisi üzerine inşa edecek.

Sakatlıkları geçen Victor Moses ve Garry Rodrigues de Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak.

İşte Fenerbahçe’nin Denizli kafilesi: Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.

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Son güncelleme 17:37 | 19 Ekim 2019
ersun yanal Fenerbahçe Garry Rodrigues Hasan Ali Kaldırım Victor Moses
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