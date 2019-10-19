Ersun Yanal kararını verdi! Max Kruse ve Ferdi Kadıoğlu…

Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kadronun son hali şekillenmeye başladı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Milli maçta kaburgasında çatlak oluşan ancak takımla çalışmalara katılan Emre Belözoğlu’nun Denizli’ye götürüleceği ancak riske edilmeyeceği öğrenildi.

Kasığındaki ağrı nedeniyle bir süredir çalışmalarda yer almayan Max Kruse’un İstanbul’da kalıp tedavi edileceği belirtilirken Ferdi Kadıoğlu da kafileye dahil edilmedi.

Sarı lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz de Denizli’de görev alacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, stoperde Serdar Aziz’i takıma yerleştirmeyi planlarken orta saha kurgusunu ise Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisi üzerine inşa edecek.

Sakatlıkları geçen Victor Moses ve Garry Rodrigues de Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00’da Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak.

İşte Fenerbahçe’nin Denizli kafilesi: Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.

Fenerbahçe son çalışmasını yaptı! Dirar ve Kruse yok... Deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken Dirar ile Kruse çalışmaya katılmadı. İlgili Haberi Oku