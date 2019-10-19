Denizlispor maçı öncesi Ersun Yanal’ın Emre ve Kruse derdi!

Son 5 haftada 5 puan toplayabilen F.Bahçe'de, Ersun Yanal, büyük önem verdiği Denizlispor deplasmanına çıkacak kadroyu iki isim dışında belirledi.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; kalede Altay'ın yeri garanti. Jailson'u kulübeye çekmeyi düşünen Yanal, Zanka-Serdar Aziz stoper ikilisi üzerinde duruyor.

Sakatlığı atlatan Hasan Ali sol beke dönerken İsla da sağ beke geçecek. Orta alanda Gustavo, kanatlarda Deniz ve Rodrigues yer alacak, Muriqi tek forvet olacak.

Ersun Yanal'ı düşündüren isimler Emre Belözoğlu ile Max Kruse. Kaburgasında çatlak olan Emre oynamazsa Ozan, Kruse'nin yerine ise Tolga en büyük aday.

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