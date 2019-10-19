CANLI YAYIN | Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK (İlk yarı sona erdi)

Trabzonspor Gaziantep FK maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de ilk 7 haftada topladığı 12 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bordo mavililerin hedefi Medical Park Stadı’nda seyircisi önünde kazanarak 3 puanı almak ve liderlik koltuğuna oturmak.

17.30’da başlayan Özgür Yankaya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR 2-0 GAZİANTEP

GOLLLER: Sturridge 9′ / Sörloth 14′

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 43: Twumasi’nin serbest vuruşunda direk dibinde Uğurcan güzel bir kurtarışa imza attı.

Dk. 39: Gaziantep inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Jefferson’un vuruşu direkten döndü, Djilobodji’nin vuruşunda Uğurcan yakın mesafeden çok iyi çıkardı!

Dk. 30: 2-0’dan sonra da tempo düşmedi ancak oyuna denge geldi. Trabzonspor hızlı hücumlarla zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Gaziantep ise farkı azaltmanın peşinde.

GOL! Dk. 14: Bu kez goller değişti! Sturridge’in pasında Sörloth ağları buldu: 2-0!

GOL! Dk. 9: Trabzonspor, Sörloth’un pasında Sturridge’in golüyle 1-0 öne geçti! İlk golünü atan Sturridge meşhur dansını da yaptı!

Dk. 1: Trabzon’da maç başladı!

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK : Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

GAZİANTEP’İN 5 MAÇLIK SERİSİ GİTTİ

Milli aradan önce Karadeniz Derbisi’nde Çaykur Rizespor’u 1-0 geriye düştüğü maçta zor hava ve saha şartlarına rağmen 2-1 yenerek müthiş bir hava yakalayan Trabzonspor bu çıkışı sürdürmek istiyor. Evinde Başakşehir'e kaybederek bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha yenilgisini alan Gaziantep FK, aynı zamanda 5 maçlık yenilmezlik serisini de noktalamış oldu.

Milli maç arasında boş durmayan Gaziantep FK, 1. Lig ekibi Adanaspor ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-2 kazandı. Bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Gaziantep FK, sadece ilk haftadaki Fenerbahçe maçında gol atamamıştı. Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte tüm rakiplerine az ikişer gol attı (toplam 22 gol).

Süper Lig’e bu sezon yükselen Gaziantep FK ise ilk deplasman maçında Fenerbahçe’ye 5-0 yenildikten sonra çıktığı iki dış saha karşılaşmasında mağlup olmadı (1G 1B). Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım yedişer gol ile Trabzonspor ve Gaziantep FK…

Trabzon’daki zorlu mücadelede gözler iki takımın golcülerinde…

Trabzonspor forveti Alexander Sörloth, Süper Lig’de çıktığı son dört maçta da gol katkısı yapmayı başardı. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu olan Patrick Twumasi, çıktığı iki deplasman maçında da rakip fileleri havalandırdı.