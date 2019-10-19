MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş’ta kan kaybı devam ediyor… İç sahadaki Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Kartal, milli aradan sonra çıktığı ilk deplasmanda yine galip gelemedi.

Etkisiz bir oyun ortaya koyan ve 90 dakika boyunca golü bir türlü bulamayan Beşiktaş, 4 dış saha mücadelesinde de 3 puana uzanamadı. 9 puanda kalan Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi 12.sırada kaldı. Aynı puandaki Ankaragücü ise geceyi Beşiktaş’ın bir basamak arkasında 13.sırada tamamladı.

ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI

75.dakikada oyuncu değişikliği için kenara gelen Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay hakemle yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Ankaragücü maçın bitimine 15 dakika kala 10 kişi kaldı.

Ankaragücü Beşiktaş maçında ilginç olay! Oyundan çıkacaktı, takımını 10 kişi bıraktı! Ankaragücü Beşiktaş maçının 75. dakikasında Ankaragücü`nde oyundan alınan Sedat Ağçay önce sarı kart gördü, ardından kırmızı kart ile Ali Şansalan tarafından oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı... İlgili Haberi Oku

Beşiktaş bu dakikadan sonra bulduğu net fırsatları harcadı ve 1 puana razı oldu. Siyah beyazlılar için maçın en net pozisyonu 88.dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan topta hareketlenen Umut Nayir ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Beşiktaş geride kalan 3 deplasmanda Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ya 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 mağlup olmuştu.

BURAK YILMAZ SAKATLANDI

Haftaya Galatasaray ile Vodafone Stadı’nda oynayacak Beşiktaş’ta Burak Yılmaz sakatlanarak maça devam edemedi. 67.dakikada kendisini yere bırakan Burak Yılmaz’ın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.