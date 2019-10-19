Bursaspor son 10 dakikada döndü!

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Bursaspor, sahasında Ümraniyespor’u 2-1 yendi. Bu sonuçla ev sahibi takım 12 puana yükselirken, İstanbul temsilcisi 14 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kubilay'ın şutunu kaleci Burak kurtardı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen topa kaleci Çağlar'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Kale ağzında topu önünde bulan Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
81. dakikada Emirhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
83. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza alanı içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Wanderson (Dk. 60 Seleznov), Recep Aydın (Dk. 72 Burak Kapacak), Özer Hurmacı (Dk. 85 Ramazan Keskin), Kubilay Kanatsızkuş
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal (Dk. 67 Timur Temeltaş), Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Gomis), Akabueze, Nouri, Gimbert
Goller: Dk. 9 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 81 Anıl Karaer, Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Diarra (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Selçuk Şahin, Dk. 58 Latovlevici, Dk. 66 Özer Hurmacı, Dk. 68 Recep Aydın, Dk. 73 Seleznov, Dk. 90 Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Dk. 32 Nouri, Dk. 48 Akabueze, Dk. 59 Tarık Tekdal, Dk. 73 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)