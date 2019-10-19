Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi: ‘Bu bir kırılma noktası! Bir daha olmayabilir’

Beşiktaş’ın seçimini yakından takip eden SÖZCÜ, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi.

“Seçim sandıkta kazanılır” diyen Çebi, özellikle değişim isteyen üyelere seslendi.

İşte başarılı iş insanı ve eski yöneticinin satırbaşları:

“İsmail Bey'in (Ünal) çekilmesi daha önce planlanmış. Çünkü ben divana dilekçemi vermeye geldikten sonra karar verildi. Gördüğüm kadarıyla bir pakt oluşturuldu. Bu arkadaşlar, 19 yıldır birbirlerinin devamı. Bana da cesaret veriyor aslında.”

“MÜCADELECİ BİR ADAMIM”

“Değişim için önce bunu isteyen bir başkan ve yönetimin bir araya gelmesi lazım. Bunun da tek yolu var; bütün genel kurul üyeleri sandığa gelip oy kullanmalı. Çünkü bu, bir kırılma noktası. Ya bugün ya bir daha bu olmayabilir! Ben mücadeleci bir adamım. Beşiktaş'a aday olmak, bazı şeyleri değiştirmeye ve yönetmeye talip olmak cesaret işidir. O da bende var. Başkan seçilmezsem değil elimi taşın altına koymamışsam üzülürüm.”

“DEVRİM LAFI İDDİALI AMA…”

“İlk işim, Beşiktaş kongresinin özgürce verebileceği bir karara engel olmaya çalışanlarla mücadele etmek olacak. Herkes aidatlarını kendi eliyle yatıracak. Blok aidata engel olacağım. Ekonomik sorunlarla ilgili planlarımız da var. Özgür ve bireysel oyları istiyorum. Diğer taraf ‘kongredeki bindirilmiş kıtalarla' çalışmaya gidiyorsa bu, düzenin devamı anlamına gelir. Devrim lafı iddialı ama başkan olursam değişim olacak.”

Ahmet Nur Çebi: `Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim` Beşiktaş`ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, AA`ya konuştu. Çebi, Beşiktaş`ın geleceğine dair çok kapsamlı tatmin edici ve sağlıklı çözümler ürettik. Kısa orta ve uzun vadeye göre farklı projeler hazırladık dedi. İlgili Haberi Oku

“DOKTOR GETİRSİNLER”

“Tüm enerjimi Beşiktaş'a harcamak istiyorum. Geriye dönük kırgınlıklar ve küslükler yaşıyoruz. Bu da bana enerji kaybettiriyor. Ama çok sağlıklıyım, kimse tereddüt etmesin. Tereddüdü olan varsa test edebilirler, doktor getirebilirler. O hakkı kendilerine tanıyorum.”

“PUSU KURMADIM İZİN DE VERMEM”

“Hiçbir Beşiktaş başkanı ve yöneticisi, camianın katılımını sağlayamazsa kulübü yukarıya taşıyamayız. Bütün bu bölünmüşlükler, dedikodular, milletin altını oymalar, pusular… Bunlar camiaya zarar verir. Böyle bir şey yapmadım, yapılmasına da izin vermem.”

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