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Bayern Münih son dakikada puan kaybetti
Almanya Bundesliga

Bayern Münih son dakikada puan kaybetti

Bayern Münih, Augsburg deplasmanında 90+1'de yediği golle galibiyeti kaçırdı: 2-2.

19 Ekim 2019 18:53

Almanya Bundesliga’nın 8. haftasında Bayern Münih, WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

Augsburg'un 1. dakikada Marco Richter'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayern Münih 14. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 49. dakikada Serge Gnabry'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Alfred Finnbogason ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Böylelikle Bayern Münih puanı 15'e, Augsburg da 6’ya çıkardı.

Son güncelleme 18:53 | 19 Ekim 2019
Almanya Bundesliga Augsburg bayern münih
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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