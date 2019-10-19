MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği | Candeias’tan inanılmaz performans

Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’ndaki mücadelenin ilk yarısının uzun süredir ligimizde görmediğimiz bir skorla sona erdiği maçı Gençlerbirliği 6-0 kazandı.

7. haftada Galatasaray ile berabere kalan Gençlerbirliği, yine aynı hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenen Antalyaspor karşısında 53. saniyede 1-0 öne geçti.

7 haftada galibiyet elde edemeyen Başkent temsilcisinin golleri Candeias (3) ve Sio’dan (2) geldi. Candeias ayrıca Sio’nun attığı gollerin de asistini yaparak 45 dakikada adeta şov yaptı! İkinci yarının ilk yarıya oranla hafif tempoda geçen mücadelenin 57. dakikasında Stancu şık bir aşırtma golü atarak maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Antalyaspor savunması başın başlamasından itibaren büyük hatalar yaparken, stoper Bahadır Öztürk 23. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen’in “son adam” olarak yorumladığı pozisyonda kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 29. dakikada Serdar Özkan’ı geçen hafta Fenerbahçe’ye gol atan Ufuk Akyol’un yerine oyuna dahil etti. Kırmızı-beyazlı taraftarlar teknik direktörü Korkmaz’ı istifaya davet etti.

Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi 11 puanda kalırken, Ankara ekibi ise ligdeki ilk galibyetini alarak 6 puana yükseldi.

Daniel Candeias şimdi de ikinci asistini yaptı. Candeias 1′ Sio 13′ (Asist: Candeias) Candeias 21′ Candeias 37′ Sio 42′ (Asist: Candeias) Antalyaspor 0-5 Gençlerbirliği https://t.co/xdhWxIl88n pic.twitter.com/vvzEdhDqxt — SKOR (@SozcuSkor) October 19, 2019

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe (Dk. 66 Mukairu), Gelson Dala (Dk. 46 Eren Albayrak)

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat Özdemir (Dk. 62 Seuntjens), Sio, Candeias (Dk. 74 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Ayite, Stancu (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 1, 21 ve 37 Candeias, Dk. 13 ve 42 Sio, Dk. 57 Stancu (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Özmert, Dk. 56 Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Dk. 60 Candeias, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

Gençlerbirliği, maçın başında Antalyaspor kalecisi Boffin’in hatasında öne geçti. 1’inci dakikada kaleci Boffin’in ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Stancu’nun pasında Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

13. dakikada konuk ekip, farkı 2’ye çıkardı. Candeias’ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio’nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

21. dakikada Gençlerbirliği, Bahadır Öztürk’ün büyük hatası sonucu skoru 3-0’a taşıdı. Bahadır Öztürk’ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

23. dakikada Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bahadır Öztürk’ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır Öztürk’e kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Gençlerbirliği, Candeias ile bir gol daha buldu. Stancu’nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin’in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

42. dakikada Gençlerbirliği, farkı 5’e yükseltti. Candeias’ın pasında Sio’un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin’in sağından ağlarla buluştu: 0-5

Karşılaşmanın ilk yarısı, başkent ekibinin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

57. dakikada Gençlerbirliği, skoru 6-0’a taşıdı. Sessegnon’un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin’in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90. dakikada Polomat’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio’nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi.

Candeias’ın “hat-trick” yaptığı karşılaşma, başkent ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.