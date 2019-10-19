Ankaragücü’nün konuğu Beşiktaş! Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak. Siyah beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Peki, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç BeIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’DA EKSİK ÇOK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N’Koudou katılmadı.