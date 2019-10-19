Ankaragücü Beşiktaş maçında ilginç olay! Oyundan çıkacaktı, takımını 10 kişi bıraktı!

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile bir araya gelirken maçın 75. dakikasında ilginç bir olay yaşandı!

Ankaragücü Kaptanı Sedat Ağçay, oyundan çıkmaya hazırlanırken önce ağır hareketleri nedeniyle sarı kart gördü. Kartın ardından kaptanlık bandını Korcan Çelikay’a teslim etmek için kaleye doğru yönelen Sedat, hakem Ali Şansalan’la bir diyaloğa girdi.

Hakem Şansalan, diyalog sonrası Sedat Ağçay’ı direkt kırmızı kartla oyundan attı. Ankaragücü 10 kişi kaldı ve Sedat Ağçay’ın çıkıp Mehmet Sak’ın gireceği oyuncu değişikliği de iptal oldu. Tribünde fenalaşan Beşiktaş taraftarından sedyede kartal işareti! Ankaragücü`nün Beşiktaş`ı konuk ettiği maçta tribünde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı taraftar, sedyede kartal pozu verdi! İlgili Haberi Oku