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Ankaragücü Beşiktaş maç özeti: Kırmızı kart var, gol sesi yok…
Süper Lig

Ankaragücü Beşiktaş maç özeti: Kırmızı kart var, gol sesi yok…

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile karşılaştı. İki takımın ataklarının da boşa çıktığı maçta gol sesi çıkmadı. İşte Ankaragücü Beşiktaş maç özeti...

19 Ekim 2019 22:21

Beşiktaş Ankaragücü günün en dikkat maçlarından biriydi. Beşiktaş Ankaragücü maçında karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. 75.dakikada oyuncu değişikliği için kenara gelen Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay hakemle yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Ankaragücü maçın bitimine 15 dakika kala 10 kişi kaldı.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Aşağıdaki link üzerinden Ankaragücü Beşiktaş maç özetini izleyebilirsiniz.

MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-0 Beşiktaş

EN NET POZİSYON 88. DAKİKADA

Siyah beyazlılar için maçın en net pozisyonu 88.dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan topta hareketlenen Umut Nayir ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Beşiktaş geride kalan 3 deplasmanda Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Son güncelleme 22:21 | 19 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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