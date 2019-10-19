Ankaragücü Beşiktaş maç özeti: Kırmızı kart var, gol sesi yok…

Beşiktaş Ankaragücü günün en dikkat maçlarından biriydi. Beşiktaş Ankaragücü maçında karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca maç 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. 75.dakikada oyuncu değişikliği için kenara gelen Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay hakemle yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Ankaragücü maçın bitimine 15 dakika kala 10 kişi kaldı.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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EN NET POZİSYON 88. DAKİKADA

Siyah beyazlılar için maçın en net pozisyonu 88.dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan topta hareketlenen Umut Nayir ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Beşiktaş geride kalan 3 deplasmanda Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olmuştu.