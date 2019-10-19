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Anadolu Efes, İspanya’dan galibiyetle dönüyor
Euroleague

Anadolu Efes, İspanya’dan galibiyetle dönüyor

Geçen hafta sahasında Alba Berlin'i yenen Anadolu Efes, Euroleague'in 3. haftasında Valencia Basket'i deplasmanda 83-78 yendi.

19 Ekim 2019 00:04

Euroleague’in 3. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket’i 83-78 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren Anadolu Efes, üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket’ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Valencia Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

Son güncelleme 00:04 | 19 Ekim 2019
anadolu efes euroleague Valencia Basket
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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