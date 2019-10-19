Abdullah Avcı: ‘İştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik…’

Beşiktaş’ın deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi. Avcı, “Son maçtaki saha parselasyonu üzerinden gittik. İştahları, arzuları, kazanmak istekleri için bir şey diyemem ama iştahı, arzuyu, kazanmayı beceriyle birleştiremedik diye tanımlayabilirim. Böyle takımlara karşı savunmayı açabilmek için oyuna genişlikler vermek lazım. Zaman zaman açmakta zorlansak da 3-4 net pozisyon var. Bence bugünkü arzularını beceriyle birleştiremediler” dedi.

Avcı, Burak Yılmaz’ın sakatlanarak oyundan çıkması hakkında ise “Biz sezon başından beri aynı kadroyla çıkamadık. 3. sağ bek oynadı, Burak sakatlıktan çıkıp geldi bugün yine sakatlandı. Beşiktaş forması, duygusu, arzusu kazanmalıdır. Burak Yılmaz oynamak istedi ve fedakarlık yaptı ama ayağında yine sıkıntı çıktı. Yarın MR sonrası daha net karar verilir” diye konuştu. Abdoulay Diaby: `Geldiğimden beri belirtmiştim...` Ankaragücü Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Diaby, Geldiğimden beri belirtmiştim, forvet arkasında daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız orada değerlendirdi bugün, elimden geleni yaptım, birçok pozisyonun oluşmasına katkı yaptığımı düşünüyorum dedi. İlgili Haberi Oku