Abdoulay Diaby: ‘Geldiğimden beri belirtmiştim…’

Süper Lig’in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş bir araya gelirken 0-0 biten maçın son bölümünde inanılmaz bir fırsat kaçıran Abdoulay Diaby, maçın ardından konuştu. Diaby, “Bu akşam kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünüyorum ama tabii ki skoru alamadığımız için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama önemli bir nokta var ki daha önceki maçlara göre daha çok fırsat yakaladık, bu çok önemli bir nokta” dedi.

Malili futbolcu sözlerine şöyle devam etti: “Beraberlik tabii ki memnun olabileceğimiz sonuç değil ama bugünden çıkaracağımız çok fazla pozitif şey var. Geldiğimden beri belirtmiştim, forvet arkasında daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız orada değerlendirdi bugün, elimden geleni yaptım, birçok pozisyonun oluşmasına katkı yaptığımı düşünüyorum. Birçok pozisyona girdik ama atamadık, tek sorun oydu.” Ankaragücü Beşiktaş maçında ilginç olay! Oyundan çıkacaktı, takımını 10 kişi bıraktı! Ankaragücü Beşiktaş maçının 75. dakikasında Ankaragücü`nde oyundan alınan Sedat Ağçay önce sarı kart gördü, ardından kırmızı kart ile Ali Şansalan tarafından oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı... İlgili Haberi Oku