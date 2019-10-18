Zidane ve Pogba Dubai’de buluştu

Paul Pogba ile Real Madrid arasındaki flört yeniden alevlenebilir… Fransız futbolcu, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile bir araya geldi.

İngiliz basınından Mirror, Paul Pogba ile Zinedine Zidane’ın milli arada Dubai’de görüştüğünü yazarken ikilinin bir de fotoğrafını yayınladı. Zinedine Zidane, yaz transfer döneminde Pogba’yı transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Real Madrid sezona istediği gibi bir başlangıç yapamazken Manchester United da Premier Lig’e kötü başladı. Zinedine Zidane’ın önümüzdeki dönemde Paul Pogba’yı kadrosunda görmek istediği konuşuluyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan ve Fransa Milli Takımı kadrosunda da yer almayan Paul Pogba, milli arada tedavi için Dubai’ye gitti. Zinedine Zidane ise yapay zekanın spor endüstrisine entegrasyonuyla ilgili bir konferans için Ortadoğu’da bulunuyordu. İkili bir otelin havuz başında görüntülendi. Real Madrid yaz transfer döneminde Paul Pogba için 90 milyon sterlin’i gözden çıkarsa da Manchester United, Fransız yıldızı bırakmadı.