Valencia Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Valencia Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Anadolu Efes EuroLeague’de 3. maçına çıkıyor. Euroleague Final Four finalisti Anadolu Efes aynı başarıyı bu sene de göstermek istiyor. Normal sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz daha sonra Alba Berlin'i uzatma periyodu sonunda yenerek ilk galibiyetini almıştı. İşte Valencia Anadolu Efes maçı detayları…

VALENCİA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00'de deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Maç BeinSports ekranlarında naklen yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

ANADOLU EFES VALENCİA CANLI İZLE

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde Anadolu Efes 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Valencia Basket ise 67.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin geçtiğimiz hafta ALBA Berlin maçında 26 sayı atarak takımını sırtlamıştı. İspanyol temsilcisinde Jordan Loyd 12.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.