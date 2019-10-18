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UEFA’dan Ruud Vormer’e 3 maç ceza!
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Ruud Vormer’e 3 maç ceza!

UEFA, Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Hollandalı futbolcu Vormer'a 3 maç men cezası verdi.

18 Ekim 2019 21:56

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer’a 3 maç men cezası verildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 1 Ekim’de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge’ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1’den 3 maça çıkarıldı.

Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid’e ise ceza vermedi.

Son güncelleme 21:56 | 18 Ekim 2019
Club Brugge Ruud Vormer şampiyonlar ligi uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Sivasspor
8 3 12
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