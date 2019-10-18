SON DAKİKA | El Clasico resmen ertelendi!

İspanya Futbol Federasyonu El Clasico’nun ertelendiğini resmen açıkladı. Real Madrid ile Barcelona arasında 26 Ekim’de oynanması gereken karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağına pazartesi günü iki kulüp karar verecek.

Tarafların ortak bir karar alamaması halinde tarihi Federasyon belirleyecek. Tüm dünyada 650 milyon kişi tarafından izlenmesi beklenen dev maç güvenlik nedeniyle ertelendi.

Katalan liderler hakkında çıkan hapis cezası kararlarının ardından Barselona’da yoğun protesto gösterileri meydana gelmişti.

GALATASARAY’I DA ETKİLİYOR

Bu erteleme kararı Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray’ı da yakından ilgilendiriyor. Galatasaray 22 Ekim’de Real Madrid’i ağırlayacak. Erteleme, 4 gün arayla iki kritik maça çıkmayı bekleyen Madrid ekibi için bir avantaj oluşturacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubunda oynadığı iki maçta bir puan toplayarak grupta üçüncü sırada yer alıyor. Paris Saint Germain 6 puan ile birinci, Club Brugge 2 puan ile ikinci, Galatasaray ile aynı puanda olan Real Madrid ise son sırada yer alıyor. Bu nedenle üst üste oynayacağı iki Galatasaray maçı Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın rotasyon yapamayacağı iki karşılaşma olarak değerlendiriliyor.