Rıza Çalımbay: Golü düşünen bir takım oluşturdum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 8. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında mağlubiyete rağmen futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Maçın 48. dakikasında kırmızı kart gören Isaac Cofie’nin ikinci sarı kartının ağır karar olduğunu savunan Çalımbay, “Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik” ifadelerini kullandı.