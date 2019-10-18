PSG, Nice’i deplasmanda 4’ledi!

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında Nice ile PSG karşı karşıya geldi. Allianz Riviera Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi milli ara sonrasında çıktığı lig maçına hızlı başladı. 15 ve 21. dakikalarda Angel Di Maria’nın golleriyle ilk yarı konuk takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Nice 67. dakikada Ganago ile farkı 1’e indirerek umutlandı ancak art arda gelen kırmızı kartlar PSG’ye avantaj sağladı. Ev sahibinde Cyprien 74. dakikada, Herelle ise 77. dakikada gördüğü kırmızı kartlarla takımını 9 kişi bıraktı.

Oyuna 83. dakikada Sarabia’nın yerine giren Kylian Mbappe, 88’de fileleri havalandırırken, 90. dakikada da Icardi’ye asist yaptı. PSG son dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Tuchel’in öğrencileri 24 puana yükselerek haftayı lider tamamlayı garantiledi. Patrick Vieira’nın öğrencileri ise üst üste ikinci yenilgisini alarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 13 puanda kaldı.