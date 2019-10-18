Naz Aydemir Akyol tarihi finali anlattı! ‘Konsantrasyon eksikliği! 2-3 manşet hatası…’

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, genç, dinamik ve başarıya aç bir ekip olduklarını belirterek, “Üç kupa hedefiyle mayıs ayında yüzümüz gülerek ayrılacağız.” dedi. Naz Aydemir Akyol, 2018 Haziran’da hamileliği nedeniyle voleybolculuk kariyerine ara verdi. Geçen yıl kasım ayında anne olan 29 yaşındaki oyuncu, 15 aylık aranın ardından 2019 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Voleybol Takımı’nın formasını giyerek sahalara döndü.

Yeni bir takım olduklarını belirten Naz Aydemir Akyol, “Beş yeni transferimiz var. Genç, dinamik ve başarıya aç bir takımız. Bu sezon oldukça keyifli ve güzel bir voleybol izlettireceğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak üç kupa hedefiyle mayıs ayında yüzümüz gülerek ayrılacağız. İnşallah sizlerle de kupalar ve madalyalarla röportaj yaparız.” ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu, Fenerbahçe’nin Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde son şampiyonluğunu 2017’de kazandığı ve son 2 sezonda final serisinin, daha önce forma giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı takımlar VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında oynandığının hatırlatılması üzerine, “Sporda hiçbir şey için kesin konuşulmaz. Hedefimiz tabii ki sezon sonunda altın madalyayı boynumuza takmak. Yeni bir takımız. Alışmak için zamana ihtiyacımız var. Sezonun ilk yarısını çok maç oynayarak geçireceğiz. Sakatlık yaşamadan sağlıklı bir şekilde devam edebilirsek, sezon sonunda hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımızı umuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Geri dönmek zor oldu”

Naz Aydemir Akyol, “15 ay sonra voleybola dönmek zor oldu mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Geri dönmek zor oldu. Hiçbir başarı kolay gelmiyor. Spor nankör, 2-3 gün bile ara verdiğinizde insanın elinin ve ayağının ayarı gidiyor; değil ki 15 ayda gitmesin. Ancak verimli bir hazırlık süreci geçirdim. Bu konuda milli takımdaki sağlık ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Turnuvayı (Avrupa Şampiyonası) sakatlanmadan ve iyi bir performans sergileyerek tamamladım. Bu kadar ara vermiş ve takımla uzun bir hazırlık süreci geçirememiş olmama rağmen iyi de oynadığımı düşünüyorum. Yavaş yavaş eski performansıma dönmek için gün sayıyorum.”

“Çok büyük bir iş başardık”

Naz Aydemir Akyol, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ikinci olarak tamamladığı 2019 Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir iş başardıklarını dile getirdi. Turnuvada günbegün artan bir performans sergilediklerini vurgulayan 29 yaşındaki pasör, şunları kaydetti:

“Şampiyonada taraftarın da desteği bizim için önemli bir faktördü. Bizim için büyük bir itici güç oluşturdular. Rakip takımlar için ise korkulu rüya oldular. Turnuvanın başında, ‘Her maçı bir final olarak değerlendireceğiz, adım adım gideceğiz ve sonunu düşünmeyeceğiz’ dedik. Genç bir takım olduğumuz için sonunu düşündüğümüzde başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksekti. Dediğimizi yapabildiğimizi düşünüyorum. Turnuvanın başında yola ‘Son maçı oynayacağız’ diye çıktık ve son maçı yaptık. Kıl payıyla Avrupa şampiyonluğunu kaybettik. Çok üzüldük ve hayal kırıklığı yaşadık. Basit hatalarla kaybettik. Gücümüz yetti ancak gençliğin, tecrübesizliğin verdiği kritik ve basit hatalarla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Çok büyük bir iş başardık. Turnuva öncesinde kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu.”

Milli oyuncu, Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan ile oynanan final maçının son setinde milli takımın 9-6 önde olduğu anda basit bir hatadan dolayı kaybedilen sayının hatırlatılması üzerine, “Özellikle kadın voleybolu biraz daha psikolojik. Kırılma anıydı. Konsantrasyon eksikliği. Daha sonra da 2-3 manşet hatası yaptık. Bu sayı bizi biraz şaşırttı. Böyle durumlarda tecrübe her zaman gençliği yeniyor.” diye konuştu.

“Umuyorum ki 2020 Tokyo biletini alırız”

Hollanda’da 5-12 Ocak 2020’de yapılacak, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri’yle ilgili görüşlerini de aktaran Naz, şu ifadeleri kullandı: “Olimpiyat her sporcunun hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için savaşmaya ve mücadele etmeye hazırız. Umuyorum ki 2020 Tokyo biletini de Hollanda’dan almış bir şekilde ülkemize döneriz.”