Milli takımı seviyorum

Bambaşka bir takımız artık. Emeği geçenlere teşekkürler.

2020 elemelerinde, evimizdeki 4 maçı gol yemeden kazandık.

Son Dünya Kupası galibi Fransa'ya iki maçta yenilmedik.

Elemelerde en fazla kafa golünü 8 golle biz attık.

Yıllarca hak ettiği yere nihayet gelen Mert Günok, son maçların en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Bu nesille büyük işler başaracağız, eminim!

AH UEFA AH!

Bir selam üzerine, hem de asker selamı, soruşturma başlatan zihniyet, aydınlık değildir. Irkçılık üzerine hep soruşturma açar UEFA.

NE olur peki? Hiç. Avrupa'da 100 tane stada gittim. Gördüğüm statlar ülkemde olsa “UEFA standartlarına uygun değil” diye, çoğu maçı başka şehirlerimizde oynatırlardı.

Karabükspor'a yaptılar zamanında, tribünleri olmamış diye. Ben Belarus'ta Grodno adlı şehirde, Fenerbahçe maçı anlattım.

BANA 1970'li yılları yaşattın UEFA!

DAHA neler var, şimdilik bu kadar yeter.

SELAMLAR UEFA! (Asker selamı)

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