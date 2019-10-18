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Süper Lig

Mecnun Otyakmaz: Galatasaray’dan yine puan alamadık

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.

18 Ekim 2019 23:30

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “İyi bir performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı” diye konuştu.

Son güncelleme 23:33 | 18 Ekim 2019
galatasaray Mecnun Otyakmaz sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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