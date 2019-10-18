Manchester United Merih Demiral’ı istedi! İşte teklif edilen rakam ve Juventus’un kararı…

İtalya Serie A’da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı… Türkiye’nin Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral için İngilizler devreye girdi.

Sky İtalia’da yer alan habere göre; Premier Lig devi Manchester United Merih Demiral’ın transferi için kulübü Juventus’a 30 milyon Euro teklif etti. Ancak Merih’i satmayı düşünmeyen İtalyan kulübü bu teklifi geri çevirdi.

Haberin detayında, 32 yaşındaki Leonardo Bonucci’nin futbol kariyerinin sonlarında olduğu hatırlatılarak Juventus’un 21 yaşındaki Merih Demiral ve 20 yaşındaki Matthijs de Ligt ile uzun yıllar boyunca savunma hattını güven altına aldığı belirtildi.

HAFTANIN 11’İNE SEÇİLMİŞTİ

UEFA Fransa Türkiye maçında müthiş bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki stoperimiz ile kalesinde devleşen kaleci Mert Günok’u haftanın 11’ine seçmişti.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo gibi takımlarda oynayan Merih, Milli Takım’da 10 maçta görev aldı. Juventus, Merih Demiral’ı 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo’dan transfer etmişti.

Merih Demiral ve Mert Günok haftanın 11`inde EURO 2020 Elemeleri H Grubu`nda Türkiye`nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performanslarıyla büyük beğeni toplayan kaleci Mert Günok ile defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA`da haftanın 11`ine seçildi. İlgili Haberi Oku

Merih Demiral maça damga vurdu! `Ne mutlu Türküm diyene Fransa ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı aldığımız ve müthiş bir mücadele ortaya koyduğumuz maçta yıldızlaşan Merih Demiral maç sonunda açıklamalarda bulundu. `Tek bir şey söylemek istiyorum` diyen Merih sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu. İlgili Haberi Oku