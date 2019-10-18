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Krasimir Balakov istifa etti
Milli Takımlar

Krasimir Balakov istifa etti

Bulgaristan Futbol Federasyonu, milli takımın son dönemde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istifasını sunan teknik direktör Krasimir Balakov'un talebini kabul etti.

18 Ekim 2019 20:20

Bulgaristan Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Krasimir Balakov, görevinden istifa etti.

Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS) tarafından yapılan açıklamada, milli takımın son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından istifa dilekçesini sunan Balakov’un talebinin, olağanüstü toplantıda alınan kararla kabul edildiği belirtildi.

16 Ekim 2019 Bulgaristan efsanesi Hristo Stoichkov canlı yayında gözyaşlarını tutamadı İngiltere`nin 6-0 kazandığı Bulgaristan karşılaşmasında yaşanan ırkçılık sonrasında efsane isim Hristo Stoichkov, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İlgili Haberi Oku

Toplantıda, hafta içinde istifasını sunan BFS Başkanı Borislav Mihaylov’un talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Bulgaristan’ın İngiltere’ye sahasında 6-0 yenildiği hafta başında oynanan karşılaşma sırasında yaşanan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Bulgaristan’da 12 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Mihaylov’un istifasını talep etmişti.

Son güncelleme 20:20 | 18 Ekim 2019
Bulgaristan Milli Futbol Takımı Krasimir Balakov
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OGP
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2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
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