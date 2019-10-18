SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika... Erdoğan'dan Trump'a sosyal medyadan cevap
Kadınlar Euroleague’de ve Kadınlar Eurocup’ta temsilcilerimiz boy gösterdi
Diğer Ligler

Kadınlar Euroleague’de ve Kadınlar Eurocup’ta temsilcilerimiz boy gösterdi

Kadınlar Euroleague'de ve Kadınlar Eurocup'ta mücadele eden 5 temsilcimiz parkeye çıktı. Euroleague'de Çukurova Basketbol, Eurocup'ta ise Beşiktaş mağlup olurken; Botaş, Hatay BŞB ve Ormanspor kazandı!

18 Ekim 2019 00:45

Basketbolda Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra beş temsilcimiz daha parkede mücadele verdi. Kadınlar Euroleague’de A Grubu’nun ilk maçında Çukurova Basketbol konuğu Nadezhda Orenburg’a 69-53 mağlup oldu.

Kadınlar EuroCup’ta ise grup aşamasının ilk maçlarında dört temsilcimiz sahne aldı. A Grubu’nda Botaş, konuğu Elitzur Ramla’yı 91-64, D Grubu’nda Hatay BŞB ise konuğu Tsmoki Minsk’i 79-71 yendi.

Deplasmanda parkeye çıkan takımlarımızdan Ormanspor, C Grubu’nda A3 Basket Umea’yı 109-65’le farklı mağlup etti. B Grubu’nda ise Beşiktaş, deplasmanda Spartak Moskova Region Vidnoje’ye 80-71’le yenildi.

Kadınlar Euroleague

A Grubu: Çukurova Basketbol 53-69 Nadezhda Orenburg

Kadınlar EuroCup

A Grubu: Botaş 91-64 Elitzur Ramla

B Grubu: Spartak MR Vidnoje 80-71 Beşiktaş

C Grubu: A3 Basket Umea 65-109 Ormanspor

D Grubu: Hatay BŞB 79-71 Tsmoki Minsk 17 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague Euroleague`in 3. haftasında Fenerbahçe Beko konuğu Baskonia`yı 87-80 yendi. Fenerbahçe Beko bu sezon ilk galibiyetini alırken Nando De Colo, 39 sayıyla maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:45 | 18 Ekim 2019
beşiktaş botaş Çukurova Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup FIBA Kadınlar Euroleague Hatay BŞB Kadınlar Eurocup Kadınlar Euroleague Ormanspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Sivasspor
Antalyaspor
Yarın - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR