Kadınlar Euroleague’de ve Kadınlar Eurocup’ta temsilcilerimiz boy gösterdi

Basketbolda Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra beş temsilcimiz daha parkede mücadele verdi. Kadınlar Euroleague’de A Grubu’nun ilk maçında Çukurova Basketbol konuğu Nadezhda Orenburg’a 69-53 mağlup oldu.

Kadınlar EuroCup’ta ise grup aşamasının ilk maçlarında dört temsilcimiz sahne aldı. A Grubu’nda Botaş, konuğu Elitzur Ramla’yı 91-64, D Grubu’nda Hatay BŞB ise konuğu Tsmoki Minsk’i 79-71 yendi.

Deplasmanda parkeye çıkan takımlarımızdan Ormanspor, C Grubu’nda A3 Basket Umea’yı 109-65’le farklı mağlup etti. B Grubu’nda ise Beşiktaş, deplasmanda Spartak Moskova Region Vidnoje’ye 80-71’le yenildi.

Kadınlar Euroleague

A Grubu: Çukurova Basketbol 53-69 Nadezhda Orenburg

Kadınlar EuroCup

A Grubu: Botaş 91-64 Elitzur Ramla

B Grubu: Spartak MR Vidnoje 80-71 Beşiktaş

C Grubu: A3 Basket Umea 65-109 Ormanspor

D Grubu: Hatay BŞB 79-71 Tsmoki Minsk MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | Euroleague Euroleague`in 3. haftasında Fenerbahçe Beko konuğu Baskonia`yı 87-80 yendi. Fenerbahçe Beko bu sezon ilk galibiyetini alırken Nando De Colo, 39 sayıyla maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku