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İngiltere Premier Lig

Joel Matip, Liverpool ile sözleşme yeniledi

28 yaşındaki Kamerunlu stoper Joel Matip, Liverpool ile 2024 yılına kadar sözleşme yeniledi.

18 Ekim 2019 20:26

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip’in sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi sitesinden açıklamada, kontrat detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınında Joel Matip’in yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğu belirtildi.

Profesyonel kariyerine Almanya’da başlayan ve Schalke 04 ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2016 yılında Liverpool’a geçen Matip, Kamerun Milli Takımı’nda ise 27 maçta görev aldı.

Kamerunlu stoper, Liverpool formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

Son güncelleme 20:26 | 18 Ekim 2019
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