İhmal ve trajedi… Hollandalı bisikletçi Maas bir daha yürüyemeyebilir

6 Ekim’de kötü bir kaza geçiren Hollandalı bisikletçi Edo Maas’tan korkutucu bir haber geldi. 19 yaşındaki sporcu İtalya’da düzenlenen Piccolo Lombardia yarışında bir otomobil ile çarpışmıştı. Belinde, boynunda ve yüzünde kırıklar tespit edilen Maas bir dizi ameliyat geçirdi ancak sporcunun takımı Sunweb, Maas’ın bir daha yürüyememe ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Sunweb, takımlar ve sporcular için daha güvenli yarışma ortamları sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

“Bu üzücü trajediyi yaşanmamış hale getiremeyecek olsa da, bir kez daha yetkili kurullara sesleniyoruz; tüm zaman ve önceliklerinizi güvenli yarış şartları sağlamak için kullanın. Sunweb ailesi için çok zor bir hafta oldu. Tüm kuvvetimizi ve dualarımızı Edo ve ailesine gönderiyoruz.”

Maas’ın yaşadığı trajedi son aylarda yaşanan ciddi bisiklet kazalarının son halkası oldu. Ağustos ayında Tour de Pologne’un Belçikalı yarışçısı Bjorg Lambrecht oluşan kazada hayatını kaybetmişti.

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM‘s condition. This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7 — Team Sunweb (@TeamSunweb) October 17, 2019

BİR ARAÇ YOLA FIRLADI

Kazadan sonra 3-4 gün bilinci kapalı olan Maas’ın bilinci yerine geldi ancak bacaklarındaki duyu geri dönmedi. Korkunç kaza 23 yaş altı yarışı olan Piccolo Lombardia’da bir arabanın yarış alanına girmesi sonucu meydana gelmişti. Sporcu halen Milano’daki bir hastanede tedavi görüyor.

Korkunç kazanın tanıklarından olan Fransız sporcu Edouard Bonnefoix da çarpışmanın olduğu sırada Maas ile birlikte pedal çeviriyordu:

“Yokuş aşağı bir yerdeydik. Sonra bir otomobil sağdan yola girdi. Bu nasıl mümkün oldu bilemiyorum ama sanırım kendi özel arazisinden çıktı ve bizi görmedi. 70 km hızla gidiyorduk ve çok korkunç bir kazaydı.”

Genç takımlarda yaşadığı şampiyonlukları sonrası büyük takımların dikkatini çeken Maas gelecek vadeden bir sporcuydu. Maas 2019 başında Sunweb’e katılmıştı.