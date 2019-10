İhmal ve trajedi… Hollandalı bisikletçi Maas bir daha yürüyemeyebilir

6 Ekim’de kötü bir kaza geçiren Hollandalı bisikletçi Edo Maas’tan korkutucu bir haber geldi. 19 yaşındaki sporcu İtalya’da düzenlenen Piccolo Lombardia yarışında bir otomobil ile çarpışmıştı. Belinde, boynunda ve yüzünde kırıklar tespit edilen Maas bir dizi ameliyat geçirdi ancak sporcunun takımı Sunweb, Maas’ın bir daha yürüyememe ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Sunweb, takımlar ve sporcular için daha güvenli yarışma ortamları sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

“Bu üzücü trajediyi yaşanmamış hale getiremeyecek olsa da, bir kez daha yetkili kurullara sesleniyoruz; tüm zaman ve önceliklerinizi güvenli yarış şartları sağlamak için kullanın. Sunweb ailesi için çok zor bir hafta oldu. Tüm kuvvetimizi ve dualarımızı Edo ve ailesine gönderiyoruz.”

Maas’ın yaşadığı trajedi son aylarda yaşanan ciddi bisiklet kazalarının son halkası oldu. Ağustos ayında Tour de Pologne’un Belçikalı yarışçısı Bjorg Lambrecht oluşan kazada hayatını kaybetmişti.

After a crash at #PiccoloLombardia caused severe injuries, we have an update on @EdoLM‘s condition.

This news is extremely difficult for Edo, his family and teammates to process. Through it all, we will always remain #TogetherForEdo

https://t.co/9sKt6cQr9r pic.twitter.com/Xm9M7Hb8A7

— Team Sunweb (@TeamSunweb) October 17, 2019