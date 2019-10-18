İbrahim Yattara’dan flaş açıklamalar: ‘Real Madrid… Roma…’

Trabzonspor'da 2003-2011 yılları arasında forma giyen ve Trabzonspor taraftarının sevgilisi haline gelen İbrahima Yattara, Eflatun TV adlı bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Roma’nın bir dönem kendisini istediğini ifade eden Yattara, Trabzonspor kulüp doktorunun kendisine yalan söylediğini belirtti.

Yattara, “Belçika’da dizimden ameliyat olduktan sonra Trabzonspor’daki eski doktorumu aradım, kendisinin 4 yıl önce sorun olmaz dediği ağrı nedeniyle ameliyat olduğumu söyledim. ‘Doğru. Yönetim bana sus, oynasın dedi. O yüzden sana öyle söyledim’ dedi” diye konuştu.

“Beni Real Madrid’e önerdi”

Yıldız futbolcu, Real Madrid’in kendisine olan ilgisine ise “Fenerbahçe maçının ardından Roberto Carlos, beni Real Madrid’e önerdi. Real Madrid, sağ kanat arıyordu. Trabzonspor’a teklif yaptılar. 1.5 milyon Euro’ya yarım sezonluk, satın alma opsiyonlu kiralama. Trabzonspor kabul etmedi. Ben de saygı duydum” sözleriyle değindi.

“Roma beni transfer etmek istedi”

Roma’nın kendisiyle ilgilendiğini de ifade eden Yattara, “Roma benim için teklif yaptı. 5 milyon Euro ve 2 oyuncu teklif ettiler. Trabzonspor kabul etmedi. Francesco Totti ve üzerine 5 milyon Euro istediler Roma’dan” diye konuştu.

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