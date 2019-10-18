Hürser Tekinoktay: ‘3 yılda Avrupa futbolunun başına bela oluruz’

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların içinde bulunduğu durumdanaltyapı sayesinde kurtulacağını öne süren Tekinoktay şunları söyledi:

“Altyapı benim işim. Taktiği vereceğim maçı kazanacağız. Dardanel'de ve Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncu çıkarttım. Bu modelimizle 2.5 yıllık dönemde üç oyuncuyu A takıma yükseltir, 22 futbolcuyu da Türk futboluna kazandırırız.”

“ATLETİCO'YA BAKIN”

Hürser Tekinoktay, “Artık elimde ordu var. Rasim Hoca (Kara), Toshack ve Guti başta olmak üzere Beşiktaş'tan yetişmiş çok sayıda hoca elimizde. Scout olarak da Benfica, Porto, Hamburg, M.City'den çok sayıda arkadaşımız var. Biz kazanırsak üç yılda oyuncu yetiştirip Avrupa futbolunun başına bela oluruz. 2012'de Avrupa Ligi'nde yarıştığımız Atletico Madrid buna en iyi örnek” diye konuştu

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