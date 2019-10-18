Galatasaray’da sarı kart gören Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde yok!

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1'i kart görürken, 2'si görmedi. Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Ömer 3-2’lik Sivasspor galibiyeti sonrasında, “Beşiktaş derbisini kaçıracağım için üzgünüm. Bu bana yakışmadı. 3 sarı kartı o an unuttum. Talihsiz bir kart gördüm” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı.

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