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Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray Sivas maçı hangi kanalda?
Süper Lig

Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray Sivas maçı hangi kanalda?

Milli aranın ardından Süper Lig yeniden başlıyor. Galatasaray Sivasspor maçının saati ve kanalı taraftarlarca merak ediliyor. Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor süper lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. İşte maça dair merak edilenler...

18 Ekim 2019 16:14

Galatasaray Sivasspor maçı için saatler kaldı. İki takım arasında Sivasspor’un süper lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17’sini sarı-kırmızılılar, 5’ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 mücadele de berabere sonuçlandı. Peki Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

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KADROYA MADRİD AYARI YAPILDI

Üç kulvarda başarı hedefleyen ve bu çerçevede sık sık rotasyon yapacağını açıklayan Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, bugünkü Sivasspor mücadelesinde de farklı bir kadro tercihine gidebilir.

Milli takımlarından geç dönen ve Cimbom’da bir idmana çıkabilen Feghouli ile Nagatomo’nun, hafta içindeki Real Madrid sınavı düşünülerek bugün yedek kalması bekleniyor. Sol bekte Emre Taşdemir, sağ kanatta ise Jimmy yer alacak.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Andone

Sivasspor muhtemel 11'i: Samassa, Golano, Aaron, Caner, Uğur, Mert, Fernando, Hakan, Emre, Traore, Yatabare

Son güncelleme 16:14 | 18 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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