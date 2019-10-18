Galatasaray Sivasspor maç özeti: Goller, penaltı ve kırmızı kart!

Galatasaray Sivasspor maçı goller ve pozisyonlarla heyecan yarattı. Galatasaray Sivasspor maçının ilk yarısında Galatasaray pozisyonları iyi değerlendirerek 2 goller öne geçti. İkinci yarıda ise kırmızı kart gören Sivasspor gol bularak farkı azaltsa da kalesinde gole engel olamadı ve maçın ikinci yarısı 3-2 Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlandı.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçının özet görüntülerini yayıncı kuruluş yayınladığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Süper Lig’de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Son 5 resmi maçında galip gelemeyen Aslan, 3-2’lik skorla üç puana uzandı ve galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray puanını 13 yaparken Sivasspor ise 12 puanda kaldı. MAÇIN İLK 11’LERİ

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

YEDEKLER: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Muammer, Papp, Ziya, Fatih, Djerlek, Traore, Erdoğan, Kone, Vieira

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay