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Galatasaray Sivasspor maç özeti: Goller, penaltı ve kırmızı kart!
Süper Lig

Galatasaray Sivasspor maç özeti: Goller, penaltı ve kırmızı kart!

Haftalardır galibiyete hasret kalan Galatasaray, haftanın açılış maçında Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray'ın ilk yarıda 2 golle öne geçtiği maçın ikinci yarısında ise kırmızı kart gören Sivasspor gol bulsa da kalesindeki gole engel olamayınca maç Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı. İşte Galatasaray Sivasspor maçının özeti ve önemli anları...

18 Ekim 2019 22:26

Galatasaray Sivasspor maçı goller ve pozisyonlarla heyecan yarattı. Galatasaray Sivasspor maçının ilk yarısında Galatasaray pozisyonları iyi değerlendirerek 2 goller öne geçti. İkinci yarıda ise kırmızı kart gören Sivasspor gol bularak farkı azaltsa da kalesinde gole engel olamadı ve maçın ikinci yarısı 3-2 Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlandı.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçının özet görüntülerini yayıncı kuruluş yayınladığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Süper Lig’de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Son 5 resmi maçında galip gelemeyen Aslan, 3-2’lik skorla üç puana uzandı ve galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray puanını 13 yaparken Sivasspor ise 12 puanda kaldı. MAÇIN İLK 11’LERİ

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

YEDEKLER: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Fernando, Emre, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Muammer, Papp, Ziya, Fatih, Djerlek, Traore, Erdoğan, Kone, Vieira

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Son güncelleme 22:28 | 18 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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