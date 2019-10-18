Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı canlı yayın | GS Sivasspor canlı izle

Galatasaray Sivasspor canlı! Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı ile Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor. Milli ara öncesi çıktığı son 5 resmi maçta da galip gelemeyen 10 puanlı Galatasaray, konuğu Sivasspor’u mağlup ederek yükselişe geçmek istiyor. Topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan Sivasspor ise kazanarak maç fazlasıyla zirveye oturmanın peşinde. Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: 20.30

SAAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Derbi öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezalısı Mariano da Sivasspor’a karşı sahadaki yerini alamıyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İlk hafta konuğu Beşiktaş’ı, 5. haftada ise yine Sivas’ta Trabzonspor’u mağlup etmeyi başaran, sezon öncesinde ise Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri bir önemli galibiyet daha peşinde. Yiğidolar’da sakatlıkları süren Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı forma giyemiyor.

Diagne`den Galatasaray ve Falcao için çok konuşulacak sözler! Galatasaray`dan satın alma opsiyonu ile Belçika Ligi takımlarından Club Brugge`e kiralanan Mbaye Diagne, Belçika basınına verdiği röportajda Falcao ve Galatasaray için çok çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku