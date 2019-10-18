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Frank Ribery’den FIFA 20’ye tepki: Bu adam da kim?

Sezon başı Bayern Münih'ten Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldız Ribery FIFA 20'deki halini sosyal medyadan paylaşarak oyunun yapımcısı EA Sports'a sitemde bulundu.

18 Ekim 2019 09:56

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Frank Ribery dünyanın en popüler video oyunlarından olan FIFA’nın son serisi FIFA 20’de kendisini görünce şoke oldu.

Eylül ayının son haftasında piyasaya çıkan oyundaki kendi halini beğenmeyen Franck Ribery oyunun yapımcısı EA Sports’a Twitter üzerinden sitemde bulundu.

Video oyunundaki karakterini Twitter’da paylaşan Ribery, ”Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadım. Bu adam da kim?” yorumunu yaptı ve EA Sports’u gönderiye etiketledi.

Ribery’nin paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. FIFA 20 yayıncısı EA Sports’un Ribery’nin karakteri üzerinde grafiksel bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı henüz bilinmiyor.

Son güncelleme 11:12 | 18 Ekim 2019
FIFA 20 FIFA 2020 Fiorentina ribery twitter
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