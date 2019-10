Frank Ribery’den FIFA 20’ye tepki: Bu adam da kim?

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Frank Ribery dünyanın en popüler video oyunlarından olan FIFA’nın son serisi FIFA 20’de kendisini görünce şoke oldu.

Eylül ayının son haftasında piyasaya çıkan oyundaki kendi halini beğenmeyen Franck Ribery oyunun yapımcısı EA Sports’a Twitter üzerinden sitemde bulundu.

Video oyunundaki karakterini Twitter’da paylaşan Ribery, ”Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadım. Bu adam da kim?” yorumunu yaptı ve EA Sports’u gönderiye etiketledi.

Ribery’nin paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. FIFA 20 yayıncısı EA Sports’un Ribery’nin karakteri üzerinde grafiksel bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı henüz bilinmiyor.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. Hey @EASPORTSFIFA…Who is this guy? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019