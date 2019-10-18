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Fenerbahçe’den Tahkim Kurulu’nun Alanyaspor maçı kararına ilk tepki!
Süper Lig

Fenerbahçe’den Tahkim Kurulu’nun Alanyaspor maçı kararına ilk tepki!

Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuru reddedilen Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

18 Ekim 2019 09:09

Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu’nun Alanyaspor maçıyla ilgili verdiği ret kararına saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;

“TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir” diyerek başvurumuzu reddetmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor; ilgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

17 Ekim 2019 Son dakika! Alanyaspor maçının tekrarı için Fenerbahçe`nin Tahkim Kurulu`na yaptığı başvuru reddedildi Son dakika! Fenerbahçe`nin, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarına gerek olmadığı yönünde çıkan karar üzerine Tahkim Kurulu`na yaptığı başvuru reddedildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:09 | 18 Ekim 2019
Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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